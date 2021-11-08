Site sakinlerine yangın eğitimi

Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik verilen eğitimlerle 7'den 70'e tüm bireylere yangın bilinci oluşturmaya çalışan Düzce Belediyesi İtfaiyesi, sitelerde de eğitimlerini sürdürüyor. itfaiye ekipleri Kültür Merkezinde bulunan bir site yönetiminin talebini yerine getirdi. Sitenin toplantı salonunda çocuklar ve yetişkinlerden oluşan gruba yangın esnasında doğru davranış şekilleri, yangın söndürücülerin kullanımı ve mutfaklarda gerçekleşebilecek yangınlarda hareket ve müdahale tarzı konularında uygulamalı bilgiler sunuldu.

Slaytlar ve örnek videolarla zenginleştirilen eğitimde Düzce Belediyesi İtfaiye eri Serkan Tosun, site sakinlerinin sorularını da yanıtladı. Yangın esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında verilen eğitimin ardından ayrı bir alanda yangın söndürme uygulaması yapıldı. Site sakinleri temsili olarak mutfak yangınına yangın tüpleri ile müdahale etti. Site sakinleri için verilen eğitimlerin oldukça verimli olduğunu ifade eden site yönetimi ise İtfaiye Müdürlüğü'ne teşekkür etti.