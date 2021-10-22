Siteler artık daha bakımlı ve güvenli olacak

Düzce(İHA) – Türkiye'de ilk defa bir belediyenin iştiraki ile kent genelinde sitelerin yönetimlerini daha profesyonel olarak yapılması için kurulan Düzce Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş. ile Türkiye genelinde site yönetim şirketlerini bir çatı altında toplayan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği protokolle güçlerini birleştirdi.

Türkiye genelinde site yönetimlerinde oluşan çeşitli sorunların baş göstermesinin ardından sitelerin daha profesyonelce yönetilmesi amacıyla 103 site yönetim şirketinin bir araya gelerek kurduğu Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği ile Düzce il genelinde site ve apartmanlara yöneticilik ve hizmet sağlayan Düzce Bahçeşehir Yönetim ve site Hizmetleri A.Ş. ortak protokole imza atarak güçlerini birleştirdi. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan protokol törenine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, yönetim kurulu üyeleri Doğukan Keskin, Umut Tuğsavul, Kazım Eledağ, Akif Işık, İbrahim Kadıoğlu, Süleyman Görenekli, Cemil Yıldırım, Güvenlik Yöneticileri Derneği Başkanı Temel Kazım Eladağ katıldı.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı yaptığı konuşmada, dernek hakkında bilgi verdi. Sandalcı, “Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği 81 ilde il başkanlıklarını hayata geçirmiş olup ülkemiz genelinde apartman ve sitelerde kat maliklerimiz daha huzurlu profesyonelce yaşam sürebilmeleri adına şeffaf yaşanabilir mimari eserlerin yanında derneğimizi oluşturmaya başladık. Türkiye genelinde 1 tane tesis yönetim zirvesi ile Ankara ve İstanbul'da tesis yönetim çalıştayları düzenledik. Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri bakanlığı ile de çok ciddi çalışmaları gündeme taşıdık. Sitelerde yaşanan sorunlara şahit olmuşsunuzdur. Bu manada hem derneğimizin istihdama yönelik çalışmaları, Belediyelerden, İŞ-KUR'dan alacağımız iş gücümüzü de iş hayatına kazandıracağımızı da göz önüne alarak Ankara ve İstanbul'da başlattığımız büyük projelerin Düzce'ye de uyarlayarak sizin liderliğinizde kurumsal kimliğinize daha da güzel sonuçlar katacağına eminiz. İnşallah bu çalıştaylarla hem Düzce'deki esnafımıza hem de Düzce'de site ve apartmanlarda yaşam siren kat maliklerimize akademisyenlerimizle, eğitimcilerimizle ve belediye çalışanlarıyla birlikte gereken bilgilendirmeyi yapma gayretinde olacağız. Bizlere göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkürlerimiz sunuyorum” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise, "Düzce Belediyesi bundan 2 yıl önce bir şirket kurdu. Öncelikle Bahçeşehir bölgesindeki binalarda site yönetim hizmetleri vermeyi amaçladık. Ancak bu Düzce'nin bütün bölgelerine yayılmış durumda. 3 binden fazla haneye site yönetim hizmeti veriyoruz. Geçen aylarda Suat bey beni aramıştı. Belediye olarak bütün Türkiye genelinde site yönetim şirketi kuran tek belediye Düzce belediyesidir. Bu nedenle ben Bahçeşehir site yönetim şirketimizi ben örnek şirket olarak görüyorum. Şirketimiz ağırlıklı olarak Bahçeşehir bölgesinde ve kent genelinde hizmet veriyor ve vatandaşlarımızda şirketin verdiği hizmetten memnunlar. Burada bir zorlama yok. Site veya apartman sakinleri kendi istekleriyle Düzce Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş.'den hizmet alıyorlar. Bu gerçekten çok önemli. Güzel binalar yapmak önemli ama onları yönetimi, oralarda yaşayanların iyi hizmet almaları, temiz, tertipli olmaları çok daha önemli. Biz bu açığı kapatan bir şirkete sahibiz Türkiye'de örnek bir şirket kurduğumuzu düşünüyoruz. Bu protokolde bunun işaretidir. Derneğimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Düzce Belediye başkanı Dr. Faruk Özlü ile Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı işbirliği protokolüne imza attılar.