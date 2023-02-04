Sivil savunma hizmetleri okullara anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okulların sivil savunma anlamında hazır olması için çalışmalar çerçevesinde iki gün boyunca okullara eğitim verildi.

Düzce'de okullarda öğrencilerin daha güvenli olabilmesi için sivil savunma anlamında çalışma başlatıldı. Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki okullara daha hızlı sivil savunmanın aktarılması için sivil savunma amirleri tarafından ilçe şube müdür ve şeflerine eğitim verildi. 2 gün boyunca süren eğitimler sonunda değerlendirme toplantısı düzenlenerek, okulların sivil savunma hizmetlerinin arttırılması planlandı.