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Sivil trafik polisleri iş başında

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri motosiklet denetimlerine başladı.

Polis ekipleri, motosiklet sürücülerinin uygulama noktasından kaçmaması için denetimlerini sivil kıyafetler ve araçlarla yapıyor.


Bahar aylarının gelmesi ve Düzce'de motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte Ekipler özellikle kask ve ehliyet üzerinde uygulamalarını arttırdı. Ayrıca ekipler uygulama sırasında kendilerini görüp, uygulama noktasından kaçmak isteyen motosiklet sürücülerinin önüne geçmek için denetimlerini sivil kıyafet ve sivil araçla yapıyor. Bu sayede uygulama olduğunu fark etmeyen motosiklet sürücüleri uygulama noktasına girmek zorunda kalıyor.

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