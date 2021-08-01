Sivrisinekle mücadele sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi'ne bağlı ekipler sivrisinekler ile mücadele çalışmaları kapsamında, cadde ve sokaklarda sivrisinek, larva ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sivrisinekler ile mücadele çalışmaları kapsamında, cadde ve sokaklarımızda sivrisinek (uçkun), larva ilaçlama çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Sivrisineklerin üremesine imkan sağlayan kova, bidon gibi yerlerde su birikintilerinin kapatılması veya dökülmesiyle sivrisinek mücadelesinde en etkili ve kalıcı çözüm olduğu belirtildi.