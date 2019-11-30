Siyasi parti il başkanları bir araya geldi

Düzce'de her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Siyasi Parti İl Başkanları Toplantısı MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce'de yılsonuna kadar 3 milyon 831 bin hasta bakmayı hedeflediklerini belirtti.

Kasım ayı Siyasi Parti İl Başkanları Toplantısı MHP'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya il başkanlarının yanı sıra bilgilendirmede bulunmak üzere Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal da katıldı.

Dr. Yılmaz bugüne dek İl Sağlık Müdürlüğü'nün Düzce'de gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında il başkanlarına bilgilendirmede bulunarak “Düzce'de yaş ortalaması Türkiye ortalamasına oranla daha yüksek. Bizim ilimiz doğum oranına rağmen nüfusu artan bir il. Bunun yanında alınan göçle de nüfus artışı sağlanmış oluyor. Yılsonu itibariyle sağlık tesislerimizde 3 milyon 831 bin hasta bakmayı hedefliyoruz. Bunu da Düzce nüfusuna böldüğümüzde 1 kişi 10 kez muayene olmuş oluyor” dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ise 2019 yılında Düzce için yapılan hizmetlerin nasıl değerlendirildiği hakkında il başkanlarına bilgilendirmede bulunurken 2020 yılı için meclis üyelerinin hangi planları olduğunu hakkında da bilgiler verdi.