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Siyasi parti il başkanları bir araya geldi fındığı konuştu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de siyasi parti il başkanları düzenlenen programda bir araya geldiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de siyasi parti il başkanları düzenlenen programda bir araya geldiler. Başkanların ana göndüm maddesi fındık oldu.


Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen ve İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay Er'in ev sahipliği yaptığı programa AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, MHP İl Başkanı İlhami Cabuoğlu, CHP İl Başkanı İlhan Duru, Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nezir Merttürk, Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez ve İYİ Parti Teşkilat üyeleri katıldı. Ana gündem maddesinin Fındık olduğu toplantıda, fiyatların bir an önce açıklanması ve üreticiyi memnun eden bir fiyatın belirlenmesi için tüm siyasi partilerin güç birliği yapması kararlaştırıldı.

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