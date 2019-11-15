SMMMO ile Düzce Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi

SMMMO salonundaki programa, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü" 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile Muhasebe ve Mali Müşavirlik Mesleği üzerine yapılan programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. SMMMO Başkanı Cem Yıldırım, "Bizleri öğrencilerimiz ile bir araya getiren okul yönetimine teşekkür ederiz, öğrencilerimize başarılar dileriz" ifadelerinde bulundu.