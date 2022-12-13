Soba yakmayın uyarısı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından kış aylarının ve soğuk havaların başladığına dikkat çekilerek baca gazı ve şofben zehirlenmelerinin dikkat edilmesi gereken en önemli konular olduğu bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Hava almayan, tıkalı baca bacaların tam yanmayı sağlayamayacağından özellikle lodoslu havalarda ters esen rüzgârın sobadan çıkan gazı geriye vermesiyle zehirlenmeler meydana gelmektedir. Sobanın duman yolu daralacağından ve soba içinde düzensiz ısı dağılımının baca çekişini zayıflatacağından soba aşırı doldurulmamalıdır. Soba içinde ortaya çıkan zehirli gazların yanarak sobayı terk etmesinin sağlanması için soba tutuşturulurken üstten yanması sağlanmalıdır. Sönmekte olan sobaya, tutuşması güç yakıtların asla konulmaması gerekir. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı ve bacalar standartlara uygun değilse lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmamalıdır."