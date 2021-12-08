Sobadan çıkan yangın odayı küle çevirdi

Düzce'de sobadan sıçrayan alevler, ahşap evin odasını küle çevirdi.

Yangın, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Aşık'a ait ahşap evde ısınmak için yakılan sobadan sıçrayan alev nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede evin odasına yayılan yangında, dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında Ali Rıza Aşık'a ait evin odası tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.