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Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde tek katlı ev, sobadan çıkan yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde tek katlı ev, sobadan çıkan yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.


Yangın, sabah saatlerinde Düzce'nin Cumayeri ilçesi Sırtpınar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sırtpınar köyünde ikamet eden O.D. (64) isimli şahsa ait tek katlı evin oturma odasında bulunan sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören ev halkı durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde 10 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.

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