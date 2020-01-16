Sobadan sızan gazdan zehirlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İ. K. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çilimli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen İ.K. evinde baygınlık geçirdi. Komşularının da haber alamaması ve kapıyı açmaması üzerine evin kapısı kırılarak içeriye girdiklerinde İ. K.'yi baygın bir halde buldu. Komşuların hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen İ. K.'nın olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı. İ.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.