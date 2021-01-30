İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sobadan zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastanede tedavi altına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastanede tedavi altına alındı.


Olay, öğle saatlerinde Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Avlayan köyünde yaşandı. Nezaket ve Mustafa çiftçi, yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Yaşlı çifti baygın halde bulan komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.