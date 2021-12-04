SODEM Kursiyerlerine kanser eğitimi verildi

Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin kanser bilgilendirmeleri devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Kadın Emeği Merkezini ziyaret eden Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi doktorları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi bünyesinde açılan SODEM Kurslarında eğitim alan kadınlara eğitim verdi. Kanser hakkında kursiyerlere bilgiler veren ekipler ayrıca meme ve rahim kanserleri hakkında erken tanı, tedavi süreçlerini de anlattılar. Kadınların kansere karşı alacakları önlemleri de belirten ekipler, kansere karşı kadınların daha tedbirli davranmaları konusunda bilinçli olmaları gerektiğini de söylediler.

21 kursiyerin katıldığı eğitim sonunda kadın kursiyerlere sağlık müdürlüğü birimleri tanıtılarak kanserle ilgili muayene için hangi işlemlerin nereden yapılacağı bilgisi de verildi.