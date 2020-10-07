İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şoförler Odası'ndan okul servisi tarife çalışmasına tam destek

Düzce’de ilk defa hayata yapılan çalışma ile hayata geçirilen çalışma sonucunda okul servislerinin tarife ücretlerinin belirlenmesinin ardından Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz’dan çalışmaya tam destek geldi.

Düzce'de ilk defa hayata yapılan çalışma ile hayata geçirilen çalışma sonucunda okul servislerinin tarife ücretlerinin belirlenmesinin ardından Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz'dan çalışmaya tam destek geldi.


Düzce Belediyesi öncülüğünde yapılan çalışma ile okulların açılmasına günler kala servis ücretlerinin taban fiyat tarifesi açıklandı. Açıklanan tarifenin ardından açıklama yapan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, çalışmaya tam destek verdi. Yavuz Yılmaz yaptığı açıklamada; “Bu çalışma ile ilgili olarak öncelikle Düzce Belediyesi'ne teşekkür ederim. Güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmanın içinde bizlerde yer aldık. Türkiye genelinde bizim ölçeğimizde araştırmalar yapıldı. Taban fiyat ne kadar olduğu belirlendi. Velileri ve şoförleri üzmeyecek şekilde fiyat ayarlaması oldu. Pandemi nedeniyle yeniden kısıtlamalar gelir ve servis araçlarının yüzde 50 kapasite ile çalışması gündeme gelirse yeniden bir fiyat ayarlaması olacak. Mesela 16 kişilik bir serviste 8 kişi taşınması gündeme gelirse yüzde3 50 fiyat artırımı ile çalışılmaya devam edilecek. Güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.