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Soğuk kış gününde içleri ısıtan etkinlik

DÜZCE(İHA) – Kış aylarının en yoğun yaşandığı şu günlerde İrfan Öztürk İlkokulu öğrencileri yaptıkları etkinlik ile evlerinde giymedikleri kullanılmayan eşyaları kıyafet toplama kutularına attılar.


İrfan Öztürk İlkokulu okul idaresi, 4. Sınıf öğrenci ve velileri yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların soğuk kış günlerinde biraz olsun ısınmaları ve yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşması için Düzce Belediyesinin başlatmış olduğu Kıyafet Toplama etkinliğine katıldılar. Öğrenciler ve yönetim tarafından evlerde kullanılmayan kıyafetler kıyafet toplama kutularına konuldu.

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