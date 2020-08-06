Soğuksu köyünde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri il genelinde asfalt serme çalışmalarını hızlandırdı. Hava şartlarına göre asfalt serme işlemlerini farklı noktalarda sürdüren ekipler son olarak Gümüşova'ya bağlı Soğuksu köyünde asfalt serme işlemine başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Kaymakamı Fatih Yakınoğlu ve beraberinde ki il genel meclis üyeleri ile birlikte köyde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi. İl Özel İdaresi genel sekreter Hayri Şen'den asfaltlama çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Atay, çalışma yapan ve özveri ile işlerini yapan personele kolaylıklar diledi.