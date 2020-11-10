Sokak hayvanları derneği yeni yerinde

Çuhallı Derneği ve Dohaycan Derneği'nin ortaklaşa kullandığı bina, vinçle taşınarak geçici olarak spor salonun arkasına yerleştirildi.

Doğa, Hayvan, İnsan, Hepsi Can Derneği'nin (Dohaycan) kullandığı bina, vinçle taşınarak geçici olarak spor salonun arkasına yerleştirildi. Akçakoca Belediyesi ile DOHAYCAN Derneği arasında iyi niyet protokolü imzalandı. Başkan Yardımcısı Şenol Yazgan tarafından imzalanan protokolde Nisan ayına kadar Dohaycan Derneği'ne uygun bir yer tahsis edileceği sözü de yer aldı. Belediye Başkanı Yanmaz'ın da konudan haberdar olduğu ve iyi niyet protokolüne sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Yazgan "Sokak hayvanları için söz verdikleri, Akçakoca'ya yakışır güzel bir bakımevi yapmak için girişimlerini sürdükleri müjdesini" verdi.

DOHAYCAN Başkanı Derya Çolpan "Sokak hayvanlarının sorunlarının çözümü için her zaman belediye ile işbirliğine hazırız. Bizim derdimiz onların daha fazla mağdur olmamasıdır. Belediyemiz bu konuda üzerine düşeni yaparsa, bizler de halkı bu konuda bilinçlendirmek, korkanlarla çalışmalar yaparak, hayvan fobisini yenmelerine yardımcı olmak için zaman ayırabiliriz" dedi.