Sokak hayvanları için protokol imzalandı

Günün anlam ve önemine atfen Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde protokol imzalandı.

Düzce Belediyesi Kurtsuyu mevkiine yapılan Yeni Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin ilçelere de hizmet vermesi için önemli bir protokol hazırladı. İlk protokol 4 Ekim Hayvanları Koruma gününde Akçakoca Belediyesi ile imzalanırken çalışma vatandaşlar ve özellikle hayvan severler tarafından takdirle karşılandı. Yalnızca şehir merkezi ve çevresinde bulunan sokak hayvanlarına değil, Akçakoca'da da tedavi ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına hizmet etmesi de öngörülen protokolün imza törenine Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Akçakoca Belediyesi Başkan Yardımcıları Yüksel Yılmaz ve Hakan Öztaş ile STK temsilcileri ve personeller katıldı.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü eğitmenlerinin de destek verdiği törende ilköğretim öğrencileri için de etkinlik düzenlendi. Barınak bölgesini gezen çocuklara hayvan sevgisi ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Veteriner İşleri Müdürü Nurettin Özcan “Sizleri Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon yeni tesisinde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu arada sayın bakanımızın da bizlere böyle bir ortamda görev yapma şansı sunduğu için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tesisimizdeki iş ve işlemler konusunda Veteriner Hekimimiz Ayşegül hanım sizleri bilgilendirecek” dedi.

Daha sonra tesis hakkında teknik bilgiler aktaran Veteriner Hekim Ayşegül Nar merkezde yürütülen çalışmaları aktararak “Değerli başkan yardımcılarımıza öncelikle hoş geldiniz diyorum. Şimdi sizlere buradaki iş ve işlemlerle alakalı kısa bir bilgi aktaracağım. Bakımevimizde bulunan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar 5199 sayılı kanun kapsamında yürütülmektedir. Biz burada ne yapıyoruz ondan bahsedeyim. Sokaktan aldığımız hayvanları burada tedavi ediyoruz. Ameliyat olabilecek sağlığa kavuştuktan sonra kısırlaştırma dediğimiz operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu esnada parazit tedavileri ve kuduz aşıları yapılıyor. Yaklaşık 20 gün gözetim altında kalmaya devam ediyor. Süreci sağlıklı bir şekilde tamamlayan sokak hayvanlarını yine Hayvanları Koruma Kanunu gereğince aldığımız yere bırakıyoruz. Bu süreçte STK'lar ve Veteriner Hekimler Odası ile iş birliği içinde hareket ediyoruz. İşlemlerimizin tamamı hayvan sağlığı ve refahını en üst seviyeye taşımak amacıyla yapılmaktadır. 4 ekim hayvanları koruma gününde de gayretimiz hayvanlar için daa sağlıklı ve huzurlu bir dünya yaratmaktır. Bizim yaptığımız iş gönüllülük esasına dayanmaktadır, bu açıdan tüm ekibime müdürümüze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Organizasyon tarafların protokol metnini imzalaması ile sona erdi.

Protokol ile ne gibi çalışmalar yapılacak?

Düzce Belediyesi ve Akçakoca Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında sokak hayvanlarının tedavi ve bakımları için teknik destek ve personel desteği sağlanması, tesis giderlerinin ortak karşılanması gibi hükümler yer aldı. Bu sayede tesisin daha geniş alanlarda sokak hayvanlarına ulaşması kolaylaşacak ve merkezin tam teşekküllü şekilde kullanılması sağlanacak.