İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanlarına düzenli mama ve su veriliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçerek, il genelinde belirlenen noktalara düzenli olarak mama ve su desteği sağlıyor.


Kısa sürede salgın haline dönüşen korona virüs, sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın sebebiyle restoran ve kafetarya gibi işletmelerin kapanması ile yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının aç kalmaması için il genelinde periyodik olarak yaptığı mama kaplarına da mama ve su takviyesi yaptı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer, “ Vatandaşlarımızın bu süreci en az etkiyle atlatması için gece gündüz çalışıyoruz. Veteriner işleri Müdürlüğümüz konuyla yakından ilgileniyor. Can dostlarımızın mama ve su ihtiyacı belediye ekiplerimizce sağlanıyor. Pandemi kapsamındaki yoğun çalışmalarımız arasında sevimli dostlarımızda yer alıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.