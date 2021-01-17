Sokak hayvanlarına vitamin takviyeli yem

Cumartesi gecesi itibariyle başlayan şiddetli yağışta ekipler bir yandan kapanan yolları açarken, diğer yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanları için soğuğa karşı vitamin takviyeli yem bıraktı.

Düzce'de hafta sonu başlayan ve aralıksız süren yoğun kar yağışına karşı Düzce Belediyesinin yoğun mesaisi sürüyor. 7/24 esasına göre sürdürülen çalışmalarda bir yandan yolların açık tutulması sağlanırken diğer yandan da sokak hayvanları unutulmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer de eşlik etti. Ekipler kent genelinde birçok noktada bulunan beslenme kaplarına can dostlarımız için soğuk havalarda hayvanların ısınabilmesi için besin değeri yüksek kuru mamalar ve vitamin karışımı hazırlayarak belli noktalara bırakıldı. Sokak hayvanlarının rutin yemleme çalışmaları, yıl boyunca olduğu gibi kışın da titizlikle devam edeceği bildirildi.