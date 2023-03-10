Sokak satıcılarına şok üstüne şok

Uyuşturucu ticareti yapmak suçuyla yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin talimatıyla gerçekleştirilen baskın ve operasyonlar bütün hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce merkezde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan takiplerde, merkeze bağlı Çay Mahallesi'nde denetimlerini artıran polis ekipleri iki farklı olayda R.E., H.M., Ö.Y., S.K. ve R.K. isimli şahısları yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 4,2 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi.

Tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlarda; H.M. isimli şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan, R.K. ise araması olduğundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan diğer şahıslar Ö.Y., S.K. ve R.K. hakkında ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.