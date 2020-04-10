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Sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Korona Virüs ile mücadele kapsamında il merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler gece gündüz demeden temizlik ve dezenfekte yapıyor.


Korona Virüs ile mücadele kapsamında il genelinde çalışmalarını yürüten Düzce Belediyesi, gece gündüz demeden şehri temizliyor. Vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri gün aşırı temizleyen ve dezenfekte eden ekipler, akşam ve gece yarısı ise diğer noktalarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Konuralp bölgesinde, Üniversite Teknopark, Metek TOKİ ve otobüs duraklarında dezenfeksiyon çalışmaları yapan Düzce Belediyesi ekipleri, şehrin her noktasında temizlik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

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