Sokaktaki tartışmada havaya ateş ettiler, vatandaş köpeği ile dışarı fırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sokakta çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayan bir şahıs silahla havaya ateş etti. Silah sesi üzerine bir kadın köpeği ile birlikte kendini sokağa attı.

Olay, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta Z.Y. ve H.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.İ., yanında taşıdığı silahı çıkartarak etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, etrafa ateş eden U.İ. otomobiline binerek kaçtı. Tartışmaya karışan Z.Y. ve H.Ş. de yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrasında mahalle sakini bir kadın ise evde beslediği köpeği ile birlikte sokağa inerek uzun süre polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasını izledi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı.