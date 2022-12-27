Sokaktan gelen rekabet

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği “Sokaktan Gelen Rekabete Hazır Mısınız?” başlıklı 3x3 Sokak Basketbolu turnuvası başladı.

Düzce Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda Araştırma Görevlisi Mensur Pehlivan'ın koordinatörlüğünde, öğrencilerin organize ettiği turnuvada 14 takım mücadele etti. Sporu ve hareketli yaşamı desteklemek, spora teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amaçları ile düzenlenen etkinlik, aynı zamanda öğrencilerin birlikte zaman geçirerek, kampüste etkin zaman kullanımlarını sağlıyor.

Çekişmeli ve seyir zevki yüksek geçen müsabakaların finalinde erkekler kategorisinde SSK Moskova ile SBBC takımları karşı karşıya gelirken, kadınlar kategorisinde ise Angels ve İnciler takımı karşılaştı.

Karşılaşmayı erkeklerde SSK Moskova, kadınlarda ise Angels kazanarak ödülün sahibi oldu.