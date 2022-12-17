Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sayısı 37 oldu

DÜZCE (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri” çalışması sonrasında Düzce'de sayı 37'ye yükseldi.

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, somut olmayan kültürel mirasın belirli unsurlarının icra edilmesi ile yeniden yaratılması için gerekli bilgi ve becerilere haiz olan ve bunların aktarımını sağlayan kişiler Düzce'de tespit edildi. 2022 yılı Aralık ayı itibariyle Düzce'de 37 kişi sanatçı tanıtma kartı almaya uygun görüldü.

Düzce'de sanatçı tanıtma kartı almış kişiler ve icra dalları ise şöyle; İbrahim Sami Özen (Ebru ve Savat), Muhammet Kılıç (Zakir), Hüseyin Gök (Zakir), Murtaza Akzel (Zakir), Ergün İlhan (Zakir), Faysal Şakuç (Çerkez kemençesi yapımcısı-Şikepşine), Sezai Kaşkır (Baston yapımı), Reşit Opak (Sedef kakma), Ebubekir Altıok (Hüsn-İ Hat), Yusuf Parlak (Ebru ve Kağıt Yapımı), Celalettin Durmaz (Tesbih yapımı), Alper Tüfekçi (Bıçakçılık), Murat Eren (Telkâri), Fatma Dilber (İşleme), Aynur Okur (İğne oyası), Recep Erbay (Sepet örücülüğü), Yasemin Arslan Dinçer (Ebru), Harun Çatana (Takunya yapımı), Servet Altınışık (Bıçakçılık), Mehmet Şeker (Bıçakçılık), Mustafa Yaldız (Ebru), Recep Kiraz (Çerkez mızıkası), Tamer Küçükakbulut (Mızıka), Hüseyin Keman (Kanun), Ersin Yiğit (Kemençe), Ömer Demir (Kemençe yapımı), Ecevit Kaçmaz (Sepet yapımı), Kerim Durkal (Bıçakçılık), Muhsin Kibar (Yorgancılık), Nükhet Acar (Hasır dokuma), Meral Çarıkçı Kaba (El nakışı), Aykut Kap (Akordeon), Sendi Cicü (Akordeon), Yunus Kara (Halk Şairi), Halit Can (Ahşap İşçiliği), Rukiye Yeşil (Yazmacılık-Ahşap Baskıcılık) ve Canan Horuz (Bağlama yapımı).

Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kültür hayatına katkı sağlayacak olan “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını” tespit etme çalışmalarına devam ediyor.