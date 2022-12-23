KOSGEB ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Kobigel - Kobi Gelişim Destek Programı dahilinde proje destek çağrıları bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminere; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, ilde faaliyet gösteren firma yetkilileri ve personeli katıldı.

KOSGEB Düzce Müdürü Necdet Yaşar Şahin, program dahilinde bütçeleme, geri ödeme-hibe ve süreçler Kobigel-Kobi Gelişim Destek Programı'nın dahiline, uygun proje konuları başvuru şartları ve değerlendirme süreçleri konulu toplantıda detaylı bilgilendirmede bulundu.

Şahin, “Uzun süredir yoğun bir taleple beklenen KOBİGEL KOBİ Destek Programı 3 farklı kategoride çağrıya çıkmış bulunmaktadır. Birincisi ve ikincisi, dijital teknolojileri üretenler veya bu dijital teknolojileri kendi imalat sürecine entegre etmek isteyenler içindir. Üçüncü çağrı ise dijitalleşmek dahilinde herhangi bir kısıtlama bulunmadan üretim kapasitesini arttırmak isteyen işletmeler içindir. Burada önemli olarak son başvuru tarihini kaçırmamanız gerekiyor. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023” dedi.

KOBİ tanımını yapan Şahin, “Öncelikle KOBİ tanımına biraz değinelim, yönelik çalışan sayısı 250'den az ve aynı zamanda net satış hasılatı veya mali bilanço toplamından herhangi biri 250 milyon TL'yi aşmayan işletmeler KOBİ tanımına girmektedir. Bu tanımın altında öncelikle orta büyüklükte işletmeler bulunmakta. Eğer çalışan sayısı 50'nin altında ve aynı zamanda yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço toplamından herhangi biri 50 milyon TL'yi aşmıyorsa bu işletme küçük işletme. Yıllık çalışan sayısı 10'un altında ve aynı zamanda net satış hasılatı veya mali bilançodan herhangi biri 5 milyon TL'yi aşmıyorsa da bu işletme mikro işletme olarak sınıflandırılıyor” ifadelerinde bulundu.

Destek çağrılarından bahseden Necdet Yaşar Şahin “01 ve 02 olan çağrılar dijitalleşme ile ilgili. İlk sıradaki dijitalleşmeye yönelik ürünleri üreten firmalar için geliştirilmiş bir çağrı. İlk çağrıda sektör kısıtı var. Firmaların mevcut olan sektörlerde faaliyet göstermesi gerekiyor. Bunlar bilgisayar, elektronik ürünler, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, hava ve uzay araçları ile ilgili makine ve ekipman imalatı ve veri işleme sektöründe firmalar faaliyet gösteriyorsa dijitalleşme dahilinde üretecekleri ürünler için destek olabiliyoruz. Herhangi bir firma ölçeği kısıtlaması yoktur KOBİ olarak uyması yeterlidir. Günün en önemli çağrısı ise üçüncü çağrı çünkü burada herhangi bir dijitalleşme ile ilgili kısıt yok. Üretim verimliliğini artırmak isteyen üretim maliyetlerini düşürmek, üretim kalitesini artırmak, ürün kalitesinin sürekliliğinin sağlamak, katma değerli üretim yapmak, ürünlerini geliştirme kapasitesini artırmak ve ölçüm – analiz altyapısını iyileştirmek isteyen tüm imalatçı firmalar başvuru yapabilir. Buradaki tek kısıt ana faaliyetin imalatı olması lazım. Burada bir kısıt daha devreye giriyor, mikro işletmeler buna başvuramayacaklar, yalnızca küçük ve orta boyutlu işletmeler buna başvurabilecekler. Burada bilançonuz ile ilgili hiçbir kısıt yok” şeklendi konuştu.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.