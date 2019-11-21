Son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı

Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vergi mükellefleri için bir duyuru yayımladı. Vatandaşların daha önce yapılandırmadan faydalanarak biriken emlak, ilan, reklam ve ÇTV vergi borçlarını taksitlendirmesi sonucu ikinci taksit döneminin geldiğini duyuran Mali Hizmetler Müdürlüğü taksitlerin ödenmesi için son tarihin 29 Kasım Cuma gününden 2 Aralık Pazartesi gününe uzatıldığını belirtti.