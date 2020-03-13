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Son teknoloji olacak olan çöp tesisinde 100 kişi istihdam edilecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi önderliğinde kurulan Düzce İli Katı Atık Birliği, Düzce’nin Hecinler bölgesinde kurulması planlanan çöp tesisi ile ilgili açıklama yayınladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi önderliğinde kurulan Düzce İli Katı Atık Birliği, Düzce'nin Hecinler bölgesinde kurulması planlanan çöp tesisi ile ilgili açıklama yayınladı. Tesisin Türkiye'ye örnek bir sıfır atık tesisi olacağı dile getirildi.


2015 yılında işletmeye açılan ve hukuki sebepler nedeniyle faaliyetleri askıya alınan Hecinler Düzenli Depolama Tesisi için yürütülen hukuki süreç mahkemelerce nihayete erdirilmesinin ardından Düzce Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Tesisin tekrar işletmeye açılmasının önünde herhangi bir hukuki engel kalmadığı belirtildi. Düzce Belediyesi ve Düzce İli Katı Atık Birliği'ne bağlı diğer belediyeler ve İl Özel İdaresi ile birlikte Sıfır Atık yaklaşımına uygun olarak kurulacak Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Fabrikasında çöpler kapalı alanda ayrıştırılacak ve işlenmesi planlanıyor. 50 Milyon liralık yatırım ile yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği bir fabrika olarak faaliyet gösterecek bu tesiste tüm atıklar, en son teknoloji ile işlenecek.


Bir fabrika kurulmadığını, araziye çöpün dökülmeyeceğini ve çöp depolamasının yapılmayacağı tesislerin Türkiye'ye örnek bir sıfır tesis olacağı belirtildi.

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