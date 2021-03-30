Sönmez “2023'te hedef 75 milyon turist”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Reyhan Sönmez Ülkemizin 2023'te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir turizm geliri hedeflediğini bildirdi.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve kişisel gelişim için eşsiz fırsat sunan Açık Ders uygulamasında bu hafta, “Türkiye'de ve Dünyada Turizm Sektörüne Ait Veriler, Kültürel ve Doğal Miraslarımız Hakkında Bilgiler” konusu ele alındı.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nejla Özmen'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Öğretim Görevlisi Reyhan Sönmez, Türkiye ve dünya turizmi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. 15-22 Nisan tarihlerinin Turizm Haftası olarak kutlandığını belirten Sönmez, Düzce'de de bu yılın turizm yılı ilan edildiğini ifade etti.

2018 yılı verilerine göre dünyada en çok turist çeken ilk 7 ülkenin; Fransa, İspanya, ABD, Çin, İtalya, Türkiye ve Meksika olduğunu dile getiren Sönmez, en fazla turizm geliri elde eden ülkelerin ise sırasıyla ABD, İspanya, Fransa, Tayland ve Birleşik Krallık olduğunu söyleyerek ülkemizin turizm gelirinde ilk 10'a giremediğini sözlerine ekledi.

Salgın süreci sebebiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre turist varışlarında yüzde 74 oranında azalış meydana geldiğini belirten Sönmez, ülkemizi ise 2019 yılında 51 milyon turist ziyaret ederken, 2020 yılında ise yüzde 69 oranında azalma olduğu bilgisini paylaştı. Ülkemize en fazla turist gönderen ülkelerin başında Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Almanya, Ukrayna ve İngiltere'nin geldiğini ifade eden Reyhan Sönmez, Ülkemizin 2023'te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir turizm geliri hedeflediğini dile getirdi.

Ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren 18 değeri bulunduğunu dillendiren Reyhan Sönmez, bunun 16'sının kültürel, 2'sinin ise hem kültürel hem de doğal grupta yer aldığını belirterek bu zenginliklerimiz hakkında verdiği bilgilerle sunumunu sonlandırdı.