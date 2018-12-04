Sorunlar en yetkili kişiye aktarılıyor

Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen ve katılımcı yönetim modelinin en güzel örneklerinden olan Açık Kapı Günü, Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Açık Kampüs, Temiz Kampüs, Rektörümüz Öğrencilerle Buluşuyor ve Kantin Buluşmaları gibi birçok uygulamayla sosyal üniversite anlayışında öncü olan Düzce Üniversitesi, Açık Kapı Günü ile de çalışanlarının; memnuniyetinin arttırılmasını, görüş, öneri ve tespitlerini dinleyerek yönetimde söz sahibi olmalarını amaçlıyor.

27. Açık Kapı Gününde üniversite mensuplarını makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, eğitim-öğretim, akademik çalışma, bilimsel proje ve sosyal sorumluluk gibi kendisine iletilen birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Açık Kapı Günlerinde şu ana kadar 3 binden fazla paydaşı dinlediklerini dile getiren Rektör Çakar, geniş bir yelpazede faydalı paylaşımlar edindiklerini sözlerine ekledi. Uygulama ile bilgi yumağı biriktirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Çakar, şehirden vatandaşların da kendilerini ziyaret ettiğini belirterek Açık Kapı Gününün kurumsallaşma, aidiyet ve güçlü iletişim gibi çok sayıda faydası olduğunu vurguladı.