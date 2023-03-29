Sosyal belediyecilik anlayışı sahaya yansıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla yapımına başlanan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında açılışı yapılacak olan 23 Nisan Çocuk Parkı iyiden iyiye ortaya çıktı. İçerisinde 7 bin 400 metrekarelik yeşil alanın yanı sıra 60+12 araçlık otoparkı, yürüyüş yolları, Türkü Evi ve kafeterya alanlarının bulunacağı sosyal bir etkinlik alanı olarak da vatandaşlara hizmet verecek olan parkta yoğun bir çalışma gerçekleştiren ekipler, kamelyaların alt beton düzenlemesine başladı.

Yürüyüş yollarının yüzde 75'lik bölümünün işlemlerinin bitirilmesini sağlayan ekipler, oyun grubunun alt betonunun atılmasını da sağlarken, tartar pist bordürlerinin çekilmesini de tamamladı. Alanda konuşlandırılacak iki otoparktan 60 araçlık olan bölgenin zemin düzenleme çalışmalarını sona erdiren ekipler, 12 araçlık otopark'a yönelik çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik

Başkan Özlü, Düzce'ye yeni yeşil ve sosyal alanlar kazandırma noktasında önemli adımlar attıklarını ifade ederek 23 Nisan Çocuk Parkındaki yoğun çalışmaları değerlendire, "Şehrimizi her açıdan örnek gösterilen bir noktaya çalışma gayretimizi ele aldığımız projeler ve vatandaşlarımızın yaşamlarına dokunan sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürüyoruz. Bu noktada bizlere emanet olan Düzce'yi, gelecek nesillerimizin sağlıklı, nezih, güvenli ve bir ortamda yetişmeleri, büyümeleri açısından değiştirip, dönüştürmek önceliklerimiz arasındadır. İnşa çalışmaları devam eden ve içerisinde oyun alanları, yürüyüş yolları, türküevi, otopark alanları, kafeterya ve birçok yeniliğin bulunacağı 23 Nisan Çocuk Parkımızda bunlardan bir tanesi. Çocuklarımıza armağan edeceğimiz parkımızı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hizmete açarak parkı daha da anlamlı hale getireceğiz. Bu gayretle çalışmalarımız ilerliyor” şeklinde konuştu.