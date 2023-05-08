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Sosyal çalışmacılardan doğru iletişimin tüyoları

Düzce Belediyesi, hizmet içi eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Çalışma Uzmanları, Veteriner İşleri Müdürlüğü teknik personellerine eğitim düzenleyerek vatandaş ve kurum iletişimi konusunda bilgilendirdi.


Düzce Belediyesi, vatandaşlarla iletişim halinde olan personellerin etkili iletişim teknikleri konusunda bilgilenmesi amacıyla hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Daha önce toplu ulaşım araçları şoförleri için de düzenlenen eğitimlere benzer olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli Sosyal Çalışma Uzmanları, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iş birliği halinde toplam 22 saha personeline etkili ve doğru iletişim teknikleri konusunda bilgi verdi. Belirli periyotlarla devam edecek eğitimler sayesinde sahada sokak hayvanlarına müdahalede bulunan personellerin vatandaşlarla kurum arasında iletişimi doğru ve etkili bir biçimde sağlaması hedefleniyor.

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