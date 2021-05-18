İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal Güvenlik Haftasını kutladılar

16-22 Mayıs tarihleri arası kutlanan SGK Haftası pandemi kuralları çerçevesinde, Düzce SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ve personeli tarafından çelenk konulması ile başladı.


Sosyal Güvenlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Düzce SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ve personeli tarafından pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak Anıt Parka çelenk konulması ile başladı. Ardından hafta kapsamında mülki idari amirleri, ilgili STK'lar ve işverenler ziyaret edilerek bilgilendirilmede bulunak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.