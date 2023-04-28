Sosyal konut projesinin temelleri atıldı

DÜZCE (İHA) – Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim Sosyal Konut' projesi çerçevesinde Düzce'de ilk temeller atıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için Düzce'de beklenen gün geldi. Proje çerçevesinde Düzce ve ilçelerinde yüzlerce konutun yapılması için ilk temeller atıldı. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu, kura sonucunda Düzce Merkez ve tüm ilçelerde yapılan kura çekiminin ardından Düzce'nin Kirazlı Mahallesinde sosyal konutların ilk temelleri atıldı. 349 adet konut ve alt yapı çevre düzenlemesi işi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay, bölgeye giderek sosyal konut çalışmalarını yerinde inceledi.