Sosyal mesafeli eğitim öğretim planlaması

Korona virüs salgını nedeni ile Eylül ayına kadar kapatılan okulların ardından uzaktan eğitim süreci devam ederken, Düzce'de bir çok faaliyetle adından sıklıkla söz ettiren Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'de salgınla mücadele de çalışmalarını sürdürüyor. Okul idaresi, rehberlik birimlerinde görevli öğretmenlerle birlikte eğitim ve öğretim planlaması toplantısı sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi.