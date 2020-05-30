İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal mesafeli eğitim öğretim planlaması

DÜZCE (İHA) – Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi idari kadro ve öğretmenler eğitim öğretim planlamasını okul içerisinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdi.


Korona virüs salgını nedeni ile Eylül ayına kadar kapatılan okulların ardından uzaktan eğitim süreci devam ederken, Düzce'de bir çok faaliyetle adından sıklıkla söz ettiren Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'de salgınla mücadele de çalışmalarını sürdürüyor. Okul idaresi, rehberlik birimlerinde görevli öğretmenlerle birlikte eğitim ve öğretim planlaması toplantısı sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.