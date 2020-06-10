Sosyal mesafeli toplantı gerçekleştirdiler

Korona virüs salgını sonrasında bir çok kuruluş gibi Eğitim Bir-Sen Düzce Şubesi de toplantılarını erteleme kararı almıştı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi başkanlığında Düzce Memur-Sen İl Başkanlığı toplantı salonunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda korona virüs ile mücadele kapsamında öğretmenlerin son çalışmaları ve yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.