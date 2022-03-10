Sosyal tesiste peyzaj çalışmasına geçildi

Albayrak, “Diş tedavi eder gibi ağaçların çürüklerini tedavi ediyoruz. Sosyal tesiste ağaçları kaldırmayacağız” dedi.

Düzce Belediyesi tarafından BELMEK ve Spor Akademisi'ne tahsis edilen Aziziye Mahallesindeki Sosyal tesislerin restorasyonunun tamamlanmasının ardından peyzaj çalışmalarına geçildi. Özellikle kadınların meslek edindirme kurslarına katılacağı ve Düzce'nin adını duyuracak gençlerin spor tesisi olacak olan binanın iç ve dış onarımının yapılmasının ardından sıra bahçesinin düzenlemesine geldi. Bahçede Park ve Bahçeler Müdürlüğü peyzaj düzenlemesine kısa süre içinde başlayacak.

Peyzaj çalışması başlıyor

BELMEK ve Spor Akademisi binasının bahçesinin çevresiyle uyumlu ve güvenli hale geleceğini belirterek Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak, “Burayı estetik ama güvenli hale bir yer haline istiyoruz. Düzce'mizin toprak yapısı her türlü ağacı ve peyzaj düzenlemesini kaldırmıyor. Biz de istemediğimiz olaylar başımıza gelmesin diye tedbir almak istiyoruz. İki ağacımız bu kış devrildi ve bir ağacımız da yan yattı. Bir önceki yıl iki ağaç devrildi. Buraya müdahale etmezsek peyder pey buradaki ağaçlar toprak yapısından dolayı gidecekler” dedi.

Sosyal tesiste ağaçlar kesilmeyecek

Sosyal tesisin bahçesinde selvi ve sedir gibi ibreli ve güzel görüntüsü olan ağaçların olduğunu ancak köklerinin sağlam olmamasından dolayı devrilme riskinin yüksek olduğunu tespit ettiklerini belirten Albayrak, “Biz de ağaçlarımızı kısaltacağız ve güvenli olacak. Hem ağaca zarar vermeyeceğiz hem de buraya gelen vatandaşların ve yoldaki araçların üzerine devrilme riskini ortadan kaldıracağız. Burada kesinlikle ağaç kesilmeyecek. Süs maksadıyla yeni ağaçları daha önce dikmiştik” şeklinde konuştu.

İnsanların güvenliği düşünülüyor

“Diş tedavi eder gibi ağaçların çürüklerini tedavi ediyoruz. Devrilme riski olan ağaçları kaldırıyoruz” diyen Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak, “Zaman zaman teknik ekibimizle birlikte ağaçlarda tespitler yapıyoruz. Süleyman Kuyumcu caddesindeki bazı ağaçlar daha kesilmeden devrildi. İnsan bu güne kadar nasıl ayakta kaldığına şaşırıyor. Gerçekten insanların güvenliğini sağlıyoruz” diye konuştu.

Gölge veren ağaçlar dikilecek

Kaldırılan ağaçların yerine yenilerinin dikileceği konusunda da kamuoyunu aydınlatan Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak, “ Şu anda ağaç alımları yapıyoruz. Ağaçlar geldiğinde öncelikle kent merkezinde kaldırılan ağaçların yerine yenilerini dikeceğiz. Toprak yapısına uygun, hem gölge yapacak hem de dükkânların üst katlarına çıkmayacak. Hem de estetik sağlayacağız. Çiçek mevsimi geldiğinde yeni peyzaj çalışması sürekli yapılacak” diyerek sözlerini noktaladı.