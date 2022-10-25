Sözbir öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Nedim Sözbir, Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gençlerle Yüz Yüze" adlı söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Fatih Keskin, kendileriyle yakından ilgilenen, bilgi ve birikimlerinden faydalandıkları Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'e teşekkür etti. Öğrenci Konseyi Başkanı seçildikten sonra faydalı işlere ve güzel projelere imza atmak için çalıştıklarını belirten Keskin, destek olanlara teşekkürlerini iletti.

Eğitim hayatı, akademik kariyeri ve özel sektör tecrübelerinden bahsederek konuşmasına Dr. Nedim Sözbir, Mühendislik eğitiminden ve Türk Mühendisliğine katkılarından söz ederek, Türksat ekibinin kuruluş ve çalışmalarına da değindi.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin; eğitim-öğretim, kampüs hayatı, etkinlikler ve projeler başta olmak üzere birçok konu hakkındaki sorularını da yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, eğitim alırken çalıştığını ve her zaman yaşamın içinde olduğunu ifade ederek öğrencilere hayatı öğrenmeleri, çok çalışmaları ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Programın sonunda Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Fatih Keskin tarafından Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'e ebru tablosu hediye edildi.