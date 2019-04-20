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Sözleşme imzalandı yeni arı ürünleri geliştirilecek

Düzce Üniversitesi ile İstanbul’da faaliyet gösteren ve doğal yaşam ürünleri üzerine Ar-Ge faaliyeti yürüten NovaNutrica firması arasında ihtisaslaşma süreci kapsamında yeni bir iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Düzce Üniversitesi ile İstanbul'da faaliyet gösteren ve doğal yaşam ürünleri üzerine Ar-Ge faaliyeti yürüten NovaNutrica firması arasında ihtisaslaşma süreci kapsamında yeni bir iş birliği sözleşmesi imzalandı.


İş birliği sözleşmesini Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar imzalarken, NovaNutrica firması adına ise Kurucu Ortak Prof. Dr. Oğuz Öztürk imzaladı.


İmzalanan sözleşme ile Düzce'deki arıcılardan propolis ve diğer arı ürünlerinin temini, yeni arı ürünlerinin geliştirilmesine yönelik ortak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyeti yürütülmesi, ayrıca bu ürünlerin preklinik testlerinin yapılması planlanıyor.


5 yıl süreli sözleşme ile 18. endüstriyel iş birliği sözleşmesine imza atan Düzce Üniversitesi, bu sözleşme ile bölgesel kalkınmadaki lokomotif rolünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

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