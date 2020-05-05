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Spor kulüplerine maske dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce’de spor kulüplerine maske dağıtımı gerçekleştirerek, destek veren Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Ali Düşmez’e teşekkür etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'de spor kulüplerine maske dağıtımı gerçekleştirerek, destek veren Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Ali Düşmez'e teşekkür etti.


Korona virüs sonrasında liglerin ertelenmesinin ardından bazı futbol kulüpleri ülke genelinde antrenmanlara başlamasının ardından Düzce'de de amatör spor kulüpleri de çalışmalara başlamadan önce Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından kulüplere maske gönderildi. Gönderilen maskeler Düzce'de kulüp yöneticilerine Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık tarafından dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bıyık, “ Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez'in girişimleri ile illere gönderilen maskeleri kulüplere ulaştırıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzcespor başta olmak üzere Düzce'de ki tüm kulüplere maske dağıtımını bizzat gerçekleştiriyoruz. Bu zor zamanda desteklerinden dolayı Genel Başkanımız Sayın Ali Düşmez'e ve yönetim kuruluna Düzce olarak şükranlarımızı sunarız. Birlikte başaracağız” dedi.

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