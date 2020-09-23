İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor merkezlerinde antrenmanlar devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında yeni normalleşen süreçte açılan İl Spor Merkezleri’nde antrenmanlar tüm hızı ile devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında yeni normalleşen süreçte açılan İl Spor Merkezleri'nde antrenmanlar tüm hızı ile devam ediyor.


Korona virüs salgını nedeni ile uzun süredir kapalı kalan spor merkezleri yeni normalleşme ile birlikte sadece lisanslı sporculara açıldı. Lisanslı sporcular ile birlikte spor merkezlerinde antrenmanlar tüm hızı ile devam ediyor. Antrenman merkezlerinde alınan tedbirlerde girişlerde ateşler ölçülüyor ve hijyen kurallarına uyuluyor. Sosyal mesafe kurallarının da unutulmadığı antrenmanlar antrenörler eşliğinde sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.