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Spor okulları için kayıt tarihi uzatıldı

Düzce Belediyesi Yaz Okullarının spor branşları için kayıtlar bir hafta daha uzatıldı.


Düzce Belediyesi bünyesinde her yıl düzenlenen yaz okulları bu dönemde de çok sayıda çocukla eğitimlerine başlıyor. Kültür branşlarında eğitimlerin başlaması ile spor branşlarında taleplerin karşılanması amacıyla kayıt tarihleri bir hafta daha uzatıldı. Sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması anlayışı çerçevesinde düzenlenen Yaz Spor Okullarına kayıtlar 1 Temmuz Pazartesi tarihine kadar alınacak. Aileler 7-14 yaş aralığındaki çocuklarının kimlik fotokopileri ve veli izin belgeleri ile birlikte Beyaz Masa'ya başvuruda bulunabilir.

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