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Spor salonlarına hijyen kiti dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzce’de il genelinde 1 Haziran itibari ile açılacak olan tüm spor salonlarına hijyen kiti dağıttı.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzce'de il genelinde 1 Haziran itibari ile açılacak olan tüm spor salonlarına hijyen kiti dağıttı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Kaynaşlı'da bir çok çalışma yürüten Belediye Başkanı Birol Şahin, 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme süreci ile birlikte açılacak olan spor salonlarına hijyen kiti dağıttı. Düzce İl genelinde bulunan tüm spor salonlarına hijyen kiti hazırlayan Başkan Şahin, spor salonları esnafına da destek verdi. Hijyen kitlerinde 2'şer litre el dezenfektanı ve 200'er adet maske bulunuyor.

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