Spor Toto'dan Düzce'ye büyük destek

DÜZCE(İHA) –Düzce'ye yapılacak olan spor yatırımları için Düzce Valisi Cevdet Atay ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde Düzce'ye spar alanında önemli yatırımlar yapılacak.

Düzce Merkez, Akçakoca ve Gümüşova'ya yapılacak yeni yatırımlar için imzalar atıldı. Protokole Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan, AK Parti il Başkanı Mustafa Keskin, MHP il Başkanı İlhami Caboğlu ve Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı katıldı.

Protokol kapsamında Düzce merkeze 5 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası. Merkeze bağlı köylere 9 adet futbol sahasının bakım onarımı işi. Boğaziçi Beldesine 1 adet Mahalle Tipi Gençlik Merkezi yapımı. Akçakoca İlçesine yarı olimpik yüzme havuzu, doğal çim yüzeyli güreş sahası ve tribün.

Gümüşova ilçesine gençlik merkezi, basketbol-voleybol sahası, 2 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve tartan pist için protokol imzalandı. Ayrıca Beyköy Beldesi ile Gölyaka ilçesinde yapımı devam eden tesislerle ilgili istişarelerde bulunuldu.