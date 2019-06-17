Sporcu gençler için Spor Lisesi kapılarını açtı

2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde açılan ve ilk eğitim yılının ardından ikinci yılında daha nitelikli öğrenciler yetiştirmeye hazırlanan Düzce Spor Lisesi, özel yetenek sınavı yapmaya hazırlanıyor. Spor salonlarından, açık hava spor alanlarına kadar spora gönül vermiş ve geleceğini spor üzerine şekillendirmek isteyen gençleri bekleyen Düzce Spor Lisesi, Kalıcı Konutlarda Bayraktepe'deki okul kampüsün de yapılacak yetenek sınavı ile öğrencilerini alacak. 10-28 Haziran tarihleri arasında özel yetenek sınavı başvuruları başlayan okulda özel yetenek sınavı ise 1-5 Temmuz tarihleri arasında Spor Okulu kampüsün de yapılacak.

Spor Lisesi hakkında bilgiler veren Okul müdürü Gökmen Zeki; “Spor Lisesi 2018-2019 eğitim yılında Atatürk Lisesi bünyesinde açıldı. Okulumuzda halen 60 öğrencimiz var. İlk yılın ilk döneminde Atatürk Lisesinde eğitimlerimizi verdik. İkinci dönemden itibaren de Bayraktepe'deki kendi binamıza taşındık. Okulumuza geçen yıl 60 öğrenci almıştık. Bu yılda kontenjanımız 60 öğrenci. 4 yılsonunda ise toplamda 240 öğrenci ve milli sporcu kontenjanlarımızla öğrenci sayımızı tamamlamış olacağız. Öğrencilerimiz 1. yılında normal liselerde hangi dersler varsa o dersleri görüyorlar ayrıca 13 saat spor derslerimiz var. 2. sene de 16, 3. senede 18 ve son sınıfta da 21 saat civarında spor dersimiz var” dedi.

Yetenek sınavı başvuruları başladı

Spor Lisesi Müdürü Gökmen Zeki; “Yetenek sınavı başvurularımız başladı. Yetenek sınavı başvuru tarihlerimiz 10-28 Haziran tarihleri arasında. Bu tarihler arasında başvurularımız devam edecek. 1-5 Temmuz tarihlerinde de yetenek sınavlarımızı kendi okulumuzda yapacağız. Sınavlar sonunda da 60 öğrenci alacağız. Bu 60 öğrencinin yanı sırada sınıf başına 2 tane de milli sporcu kontenjanımız var. Toplamda 64 öğrenci ile 2019-2020 eğitim öğretim dönemine başlayacağız. Okulumuza yetenek sınavı ve diploma notu ortalamasını alarak öğrenci alıyoruz. Yetenek sınavındaki puanın yüzde 70'ini, diploma notunun ise yüzde 30'unu alarak öğrencilerimizi seçiyoruz. En iyi derecelerden 60. öğrenciye kadar öğrenci alımını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.