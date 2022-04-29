Sporcular antik kente hayran kaldı

Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Grup Müsabakaları için Düzce'ye gelen takımlar, Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kentini gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Grup Müsabakalarına Düzce ev sahipliği yapacak. Şampiyona için Düzce'ye gelen sporcular, Batı Karadeniz'in Efes'i olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kentini ziyaret etti. Antik kentin tarihini öğrenen sporcular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.