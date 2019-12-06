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Sporcular Naim filmini izledi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Düzceli sporcular, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu edinen ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filmini izledi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Düzceli sporcular, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu edinen ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmini izledi.


Naim Süleymanoğlu'nun başarılarla dolu hayat hikayesini ilk yıllardan beri anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü anlamlı bir organizasyona imza attı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmini 100 milli sporcu beyaz perdede ücretsiz izledi. Filmden oldukça etkilendiğini belirten milli sporcular gözyaşlarına hakim olamadı.


Filmi sporcularla birlikte izleyen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, “Naim Süleymanoğlu Dünyanın ve ülkemizin en iyi sporcularından biri. Onun Türk gençliğine özellikle sporculara örnek olması adına onun hayat hikayesi çocuklarımız tarafından izlenmesini çok arzu ediyorduk. Film sayesinde bu imkanı çocuklarımızla buluşturduk. Başta halter sporcularımız olmak üzere diğer bütün branşlardan çocuklarımız var. Çocuklarımızın hedefleri, idealleri var. Bu anlamda çocuklarımızın Naim Süleymanoğlu'na örnek olması noktasında böyle organizasyon düzenledik. Çocuklarımızın film sonrası olumlu geri dönüşleri ise bizleri mutlu etti” dedi.

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