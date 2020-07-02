Sporcular plajda kıyasıya mücadele etti

Akçakoca'nın sporcu gençleri, geçtiğimiz haftalarda sosyal mesafe kuralına uyma şartı ile antrenmanlara başlamışlardı. Judo, basketbol ve tenis branşlarında lisanlı olan genç sporcular, pandemi döneminin antrenman eksiklerini deniz kıyısında yaptıkları çifte antrenmanlarla kapatmaya çalışarak, her an müsabakaya çıkacaklarmış gibi bedenlerini zinde tutmaya çalışıyorlardı. 1 Haziran'dan itibaren plajlarda idman yapmaya başlayan gençlerin azimleri göz doldururken spor ve eğlenceyi bir arada yaşayan gençler bugün ise bir müsabaka ile yarıştılar.

Akçakoca İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın, Çuhallı plajında yapılan müsabakalarla ilgili genç sporcuların yaptıkları idmanları anlamlı kılmak için survivor tadında bir yarışma düzenlediklerini söyledi. Derece yapan sporculara çeşitli ödüller verdiklerini söyledi.