Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Spor salonunda yapılan törenlerde sporcuların gösterileri göz kamaştırdı.

Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram için ilk tören Anıtpark meydanında yapıldı. Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardında İsa Yazıcı konuşma yaptı.

Konuşmasında; “19 Mayıs 1919. “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen bir liderle birlikte yürüyen bir halkın onur mücadelesine başlama zamanıdır. Bir gemi kalkmıştır gecenin karanlığını yararak. Sömürgeci devletlere ders verme zamanıdır şimdi. Bir ülkeyi nasıl yok edebilirsiniz? Bir milleti tarih sayfasından silmeye kimin gücü yeter? Anadolu'muzu baştanbaşa işgal edip vatanımızı bizden almak isteyen tüm yabancı güçler, kendilerinden o kadar emindiler ki; topraklarımıza göz dikmiş bu gafiller, Türk Milletini elbette ki hesaba katamadılar. Oysa 19 Mayıs 1919, tarihi bir bitiş değil bir başlangıçtı. Türk gençliği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da emanetine sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Birlik ve beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk Genci, Ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır” dedi.

Sporcular nefesleri kesti

Düzce'de diğer tören ise 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirildi. Buradaki törenlerde Vali Cevdet Atay'ın gençlerin ve törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki kulüplerdeki sporcular gösteri yaptı. Güreş, judo, tekvando, Jimnastik, okçulukta turnuvalara giden sporcular hünerlerini sergiledi. Sporcuların gösterileri ise töreni izleyenlerin nefeslerini kesti.